فرحات بن قدارة: توليت منصبي كشخص مهني بحكم الكفاءة في قدرتي على تخصيص الموارد، و

فرحات بن قدارة: توليت منصبي كشخص مهني بحكم الكفاءة في قدرتي على تخصيص الموارد، وسأمارس عملي رغم تعرضي للضغوط السياسية والاجتماعية.

ــ لو تعاملت بالمجاملات الاجتماعية والضغوطات، معناه أنني أساهم في غرق المؤسسة أكثر مما هي غارقة فيه، ولو تدخلت المجاملات في قطاع النفط، سينتهي تمامًا.

ــ نطالب بأن تكون هناك عدالة في توزيع إيرادات النفط، وتحدثت مع الحكومة أكثر من مرة في هذا الأمر، ولكن ردها دومًا أنه ليس لديها إلا الباب الثالث التنمية والباب الخامس الذي يمكن أن تمنح من خلاله.

ــ الحكومة كانت تقول إن الباب الثاني الخاص بالنفقات التشغيلية، تُمنح من خلال الدعم لكافة الجهات بكل المناطق وقدموا لي كشوفات ليثبتوا الأمر.

ــ هناك سوء تفسير حول قضية زيادة حصة إيني في حوض #مرزق من 30% إلى 38%، بدلاً من الاتفاقية الموقعة في عام 2008.

ــ الفكرة أن النسبة في الاتفاقية الأولى 40% بأول 10 سنوات ثم تصبح 30%، وحاليًا طالبت إيني بالعودة للاستثمار، ورفع نسبتها إلى 45% بسبب زيادة التكاليف، وشكلنا فريق للتفاوض من الخبراء.

ــ توصلنا إلى اتفاق بنسبة 38%، ولو وصلت نسبة التكاليف إلى 7 مليارات ستصبح 37%، وبعد 10 سنوات ستصبح النسبة 30% كما كانت في الاتفاقية السابقة. #ليبيا_برس (لقاء تليفزيوني)

2023-01-24 15:33:12

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