اسرة ابوعجيلة مسعود توضح اخر تطورات قضيته

أسرة #أبوعجيلة_مسعود في تصريحات صحفية: انتهينا من تشكيل فريق للدفاع عنه، ويتبقى فقط خطوة توقيع الاتفاق النهائي معهم.

– المحامي سيقوم بطلب تأجيل جلسة محاكمة أبو عجيلة المقرر عقدها غدا الأربعاء، لاستكمال الإجراءات مع فريق الدفاع ليتسلم القضية بشكل رسمي.

– التسهيلات جارية الآن في دولة #تونس لحصولنا على التأشيرة الخاصة بزيارتنا لبوعجيلة في #الولايات_المتحدة_الأمريكية داخل محبسه.

– المحامي المكلف بالدفاع عن بوعجيلة في الوقت الحالي، تقدم بطلب للسماح بزيارته قبل موعد جلسة محاكمته والاطمئنان عليه.

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