صحيفة “العرب” اللندنية: #الولايات_المتحدة حريصة على إجراء الانتخابات في #ليبيا، في أسرع وقت ممكن.

ــ الولايات المتحدة تسعى لتشكيل حكومة قوية قد تتحالف معها لاحقًا لطرد مجموعة فاغنر الروسية من البلاد.

ــ مجلسا النواب والدولة يُعارضان الخطة الأمريكية، ويسعيان لتشكيل حكومة جديدة، ما يعني الدخول في مرحلة انتقالية أخرى.

ــ زيارة مدير المخابرات الأميركية، ويليام بيرنز، إلى #القاهرة، بعد نحو أقل من أسبوع على زيارته إلى #طرابلس و #بنغازي، قد تكون بسبب ليبيا. #ليبيا_برس

2023-01-24 16:24:16

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