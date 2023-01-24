رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة:

– فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات بلغت 36 مليار دينار سنويا.

– خزينة الدولة تكبدت 1.5 مليار دولار ديونا متعلقة بشراء الديزل والبنزين.

– مؤسسة النفط دعمت شركة الكهرباء بالغاز بما قيمته 24 مليار دينار سنويا، أي ما يعادل خمسة مليارات دولار حال تصديره، ما تسبب في تخفيض الصادرات النفطية إلى شركة إيني الإيطالية.

– المؤسسة تستخدم جزءا من إيراداتها لشراء المحروقات، وخزينة الدولة مدينة بـ1.5 مليار دولار مشتريات ديزل وبنزين.

– معدل إنتاج ليبيا من الغاز بلغ نحو 1.5 مليار قدم مكعب يوميا خلال العام 2022، من بينها 850 مليون إلى 900 مليون قدم مكعب يوميا تخصص لشركة الكهرباء، في حين تخصص 250 مليون قدم مكعب لأغراض التصدير، والبقية يذهب جزء منها لصناعة الحديد والصلب والأسمنت، والجزء الآخر غاز مصاحب.

– الاستثمار في قطاع النفط الليبي متوقف منذ العام 2008، منبها إلى قدرة ليبيا على إنتاج مليوني برميل من الخام يوميا حال استقرت الأوضاع وتوافرت الميزانيات.

– مناخ عدم الاستقرار الذي تعيشه البلاد والحاجة إلى توفير الاستثمارات، سبب صعوبات في سبيل التنقيب واستكشاف الخام.

– تكلفة حفر بئر نفط واحدة تتراوح بين 150 مليون دولار و200 مليون دولار،وحتى لو توافرت التقنية والموارد البشرية لن نستطيع ماليا توفير هذه الاستثمارات للتنقيب والاستكشاف.

– مؤسسة النفط ستوقع في 28 يناير الجاري مع إيني اتفاقا لتفعيل الاتفاق باستثمار نحو 8 مليارات دولار في الحقلين لإنتاج الكمية المستهدفة.

– تم تسجيل 18 ألف مواطن في منظومة التوظيف الخاصة بالمؤسسة، وسيتم توظيف من تنطبق عليهم الشروط.

– نسبة المسجلين في المنظومة توزعت بين طرابلس (23%)، وبنغازي (18%)، والهلال النفطي (11%)، والجنوب (10%)، والزاوية (6%)، وطبرق (4%).

– كل من تخرج من التخصصات النفطية أو علوم الأرض أو معهد عالٍ للدولة في تخصصات نفطية سيجرى تعيينه بغض النظر عن العدد.

– المؤسسة ستعد برنامج تأهيل ورفع كفاءة المعينين الجدد لمدة عام، بالإضافة إلى كوتة خاصة بشباب المناطق النفطية.

#ليبيا_24

2023-01-24 16:33:05

1674577985