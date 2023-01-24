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الجارديان: الاتحاد الأوروبي ارتكب أخطاء فادحة في ليبيا عام 2011 والاطاحة بالقذافي لم يكن حلاً مثالياً

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

مسؤولة الخارجية الأوروبية السابقة، كاترين أشتون، تُقر في مذكرات لها، نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية بارتكاب #الاتحاد_الأوروبي أخطاء فادحة في #ليبيا عام 2011م.

ـ #أشتون: تدخل #فرنسا و #أمريكا و #بريطانيا، عام 2011، للإطاحة بمعمر القذافي، لم يكن حلاً مثالية للأوضاع في ليبيا.

ـ الاتحاد الأوروبي ارتكب أخطاء عديدة وانهارت معظم نجاحاته، بعدما تحولت الأوضاع في ليبيا إلى حرب أهلية.

ـ اكتشفت بعد سنوات طويلة، أنه لا توجد حلول مثالية للقضايا المعُقدة، وعلى رأسها الوضع في ليبيا.

ـ الربيع العربي في ليبيا، تحول إلى الفوضى بدلاً من الحرية. #السبق (تقرير للجارديان)

عن مصدر الخبر

منصة السبق الإعلامية

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