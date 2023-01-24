عميد بلدية #طبرق، فرج أبوالخطابية: مستمرون في تعليق العمل في البلدية والقطاعات ا

عميد بلدية #طبرق، فرج أبوالخطابية: مستمرون في تعليق العمل في البلدية والقطاعات التابعة لها، لحين توقف الاعتداءات على المخطط العام وعرقلة المشاريع المستهدف تنفيذها في المدينة.

ــ هذه الاعتداءات طالت الأراضي المملوكة للدولة والمنتزهات والحدائق العامة، وعدم وجود أي جهة أمنية لردع من قاموا بهذه الاعتداءات.

ــ لن نسمح بمثل هذه التجاوزات على ممتلكات البلدية، وعلى وزارة الداخلية ضرورة حل هذه المشكلة، وإزالة مباني المواطنين غير القانونية وإرجاع الأراضي للبلدية. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-24 18:11:31

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