صور | الدبيبة رفقة نجلاء المنقوش يناقش مع ” كانسوكي ناغوكا ” نائب وزير خارجية #ا

صور | الدبيبة رفقة نجلاء المنقوش يناقش مع ” كانسوكي ناغوكا ” نائب وزير خارجية #اليابان التعاون السياسي و الاقتصادي بين البلدين و فتح السفارة اليابانية في #طرابلس خلال النصف الثاني من العام الجاري. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)