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صور | الدبيبة رفقة نجلاء المنقوش يناقش مع ” كانسوكي ناغوكا ” نائب وزير خارجية #ا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | الدبيبة رفقة نجلاء المنقوش يناقش مع ” كانسوكي ناغوكا ” نائب وزير خارجية #اليابان التعاون السياسي و الاقتصادي بين البلدين و فتح السفارة اليابانية في #طرابلس خلال النصف الثاني من العام الجاري. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)




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ليبيا مباشر

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