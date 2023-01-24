صور | الدبيبة رفقة نجلاء المنقوش يناقش مع ” كانسوكي ناغوكا ” نائب وزير خارجية #ا

صور | الدبيبة رفقة نجلاء المنقوش يناقش مع ” كانسوكي ناغوكا ” نائب وزير خارجية #اليابان التعاون السياسي و الاقتصادي بين البلدين و فتح السفارة اليابانية في #طرابلس خلال النصف الثاني من العام الجاري. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)
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ليبيا مباشر
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