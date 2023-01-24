مصادرنا: المشري يحاول تعيين شخصية مقربة منه في منصب رئيس مجلس إدارة مفوضية الانت

مصادرنا: المشري يحاول تعيين شخصية مقربة منه في منصب رئيس مجلس إدارة مفوضية الانتخابات بدلاً من عماد السائح.

– المشري عقد اجتماعًا مع لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة، لبحث تقريرها النهائي.

– المشري تحدث خلال الاجتماع عن منصب رئيس المفوضية العليا للانتخابات تحديدًا.

– المشري اقترح اختيار شخص بعينه لتصديق مجلس النواب عليه، بدلاً من إرسال قائمة بها 11 أسمًا مُقترحًا.

– أغلب من حضروا الاجتماع رفضوا مقترح المشري باختيار مرشح بعينه.

– قائمة المترشحين لمنصب رئيس مجلس إدارة المفوضية كانت تضم 11 اسمًا هم؛ العارف صالح الخوجة، وناجي السيد محمد عبدالرحمن، وسناء سعيد الليشاني، وأسامة محمد الطاهر الشريف.

– كان من بين المترشحين أيضًا؛ عبدالرزاق فرج بن حليم، وصلاح الدين الهادي الكميشي، ورجب ضو خليفة المريض، وعبدالسلام بشير خليفة الصغير، ورياض محمد عبدالجليل برشان، وعبدالرحمن امحمد قريش، ومحمد هدية محمد درياق. #ليبيا_برس

2023-01-24 19:02:05

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