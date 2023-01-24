المحلل السياسي عبدالحميد القطروني: – التوافق الحقيقي للعبور إلى الاستقرار والوح

المحلل السياسي عبدالحميد القطروني:

– التوافق الحقيقي للعبور إلى الاستقرار والوحدة يبدأ من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وخلق حكومة موحدة وذات شرعية حقيقية، تمثل إرادة الشعب، وتضع مصلحة ليبيا على رأس أولوياتها.

– عبدالحميد الدبيبة لا يريد الاستقرار ولا إجراء الانتخابات، ولا إحلال السلام في البلاد، وبدا هذا الأمر واضحًا حين راح يشوش على مبادرة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، للمصالحة الوطنية.

– الدبيبة يعمل ضد إرادة الليبين، ويعتمد سياسة فرق تسد، وتوسيع الهوة بين أبناء الشعب الواحد.

– لابد من وجود ضغط حقيقي من قبل المجتمع الدولي، على حكومة الوحدة غير الشرعية، لإجراء الانتخابات وقبول نتيجتها، وبعد ذلك سوف تكون هناك انفراجة ملموسة في الأزمة الليبية.

– لا توجد مشاكل بين الليبيين وبعضهم، والمجتمع متجانس، ولديه أحلامه نحو التقدم وتحقيق التنمية.

#ليبيا_24

2023-01-24 19:15:00

1674587700