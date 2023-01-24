مصادرنا: المنقوش وجهت دعوات لكافة رؤساء البعثات الليبية في الدول الأعضاء بالجامع

مصادرنا: المنقوش وجهت دعوات لكافة رؤساء البعثات الليبية في الدول الأعضاء بالجامعة العربية لحضور اجتماع هام وطارئ.

الاجتماع سيُعقد بمقر وزارة الخارجية بطرابلس يوم الخميس المُقبل 24 يناير 2023.

الدعوة للاجتماع جاءت بعد فشل اجتماع وزراء الخارجية العرب في #طرابلس.

المنقوش كانت قد تلقت وعودًا شفهية من وزراء الخارجية بالحضور إلا أنهم لم يحضروا.

مندوبون بخارجية المنقوش كانوا ينتظرون الوزراء الذين لم يحضروا في المطار حتى انطلاق الاجتماع.

حكومة الدبيبة تواصلت مع بعض وزراء الخارجية وعرضت إرسال طائرة خاصة لجلبهم ولم يتم الرد عليهم. #ليبيا_برس

2023-01-24 20:05:04

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