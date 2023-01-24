أكد نائب وزير الخارجية الياباني، المدير العام لإدارة إفريقيا والشرق الأوسط “كانس

أكد نائب وزير الخارجية الياباني، المدير العام لإدارة إفريقيا والشرق الأوسط “كانسوكي ناغوكا”،الثلاثاء، فتح السفارة اليابانية في طرابلس خلال النصف الثاني من العام الجاري.

جاء ذلك خلال لقائه والوفد المرافق له، رئيس حكومة الوحدة “عبد الحميد الدبيبة”، بحضور وزيرة الخارجية “نجلاء المنقوش”، وذلك لمناقشة التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.

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