رئيس الحكومة الموازية فتحي باشاغا يؤكد في بيان، أن زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية لطرابلس هدفها زيادة حصة إيني على حساب حصة ليبيا.

البيان: يتم الإعداد لصفقة غامضة بين الوطنية للنفط وشركة “إيني” الإيطالية تقضي بزيادة حصة الشريك الأجنبي وتقليص حصة الشريك الوطني.

– رئيسة الحكومة الإيطالية ستزور الحكومة منتهية الولاية وتحضر توقيع الاتفاق النفطي الجديد.

– نرفض محاولة إحياء هذه الحكومة الميتة عبر إقحام قوت الليبيين في مثل هذه الصفقات، ونستهجن السلوك الانتهازي للحكومة الإيطالية.

– الحكومة منتهية الولاية والشرعية لا تتمتع بأهلية توقيع اية اتفاقيات أو مذكرات تفاهم وغير مخولة بذلك حتى في الفترة التي كانت تتمتع فيها بالشرعية.

– ليبيا لن تلتزم بأي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مشبوهة الغرض والمآلات وفي مناى عن كل الأثار التي تأتي بها مثل هذه الاتفاقيات.

– سنلجا للقضاء الذي أبطل في أكثر من مناسبة اتفاقيات غير مشروعة تفوح منها رائحة الانتهازية. #ليبيا_برس

2023-01-24 20:58:50

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