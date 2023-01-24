خبر | حكومة باشاآغا : نجدد رفضنا لمحاولة إحياء الحكومة منتهية الولاية بعد عزم رئ

خبر | حكومة باشاآغا : نجدد رفضنا لمحاولة إحياء الحكومة منتهية الولاية بعد عزم رئيس الحكومة الايطالية زيارتها إلى #طرابلس و توقيع إتفاقية نفطية معها لزيادة نسبة الشريك الأجنبي على حساب الشريك الوطني و نؤكد بأننا سنلجأ للقضاء ضد تلك الاتفاقيات باعتبار ان الحكومة منتهية الولاية غير مخولة بتوقيع اي اتفاقيات او مذكرات تفاهم وفقًا للاتفاق السياسي. #ليبيا #المرصد (بيان)