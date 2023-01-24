صور | معمر الضاوي آمر ” الكتيبة 55 ” التابعة لدفاع الدبيبة يتفقد سير الامتحانات بمدارس #ورشفانة و الصعوبات التي تواجه العملية الدراسية. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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