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صور | معمر الضاوي آمر ” الكتيبة 55 ” التابعة لدفاع الدبيبة يتفقد سير الامتحانات

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | معمر الضاوي آمر ” الكتيبة 55 ” التابعة لدفاع الدبيبة يتفقد سير الامتحانات بمدارس #ورشفانة و الصعوبات التي تواجه العملية الدراسية. #ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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