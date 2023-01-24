عبد المنعم المريمي ابن شقيق بوعجيلة مسعود: تمكنا من توكيل فريق قانوني أمريكي للد

عبد المنعم المريمي ابن شقيق بوعجيلة مسعود: تمكنا من توكيل فريق قانوني أمريكي للدفاع عن عمي الذي سلمه الدبيبة لـ #أمريكا.
– حكومة الدبيبة لم تقدم لنا أي دعم أو مساعدة ولم تُكلف حتى السفير الليبي في أمريكا بمتابعة إجراءات المحاكمة أو صحة بو عجيلة.
– لأكثر من 12 يوما لم تصلنا أي أخبار عن بو عجيلة مسعود.
– فريق الدفاع الأمريكي أرسل إلينا عقدًا لدراسة البنود الموجودة فيه والتكاليف المترتبة.
– عدد من المحامين الليبيين سيتابعون فريق الدفاع الأمريكي أثناء الجلسة التي ستكون الأربعاء القادم.
– بعض من أفراد عائلته سيتوجهون لـ #تونس غدا لغرض الحصول على التأشيرة الأمريكية حتى يتمكنوا من حضور الجلسة.
– المحاكمة مكلفة ماديا وتحتاج إلى مبلغ كبير ونحن في انتظار دعم الصندوق الذي تم توفيره لهذا الغرض ودعم الجهات التي وعدت بتوفير هذا الدعم. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)
2023-01-24 22:47:53
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