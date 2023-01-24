السفيرة البريطانية لدى #ليبيا كارولين هورندال تدعم بقاء الدبيبة للإشراف على الان

السفيرة البريطانية لدى #ليبيا كارولين هورندال تدعم بقاء الدبيبة للإشراف على الانتخابات وتلوح بالعقوبات ضد المعرقلين
السفيرة: التغيير في أي مقعد الآن من غير المرجح أن يحل هذه المشكلات.
– أقترح إيجاد حل وسط من جميع الأطراف، مع التركيز على مستقبل ليبيا، وليس حاضرها فقط.
– أعلم أن هذا صعب في ظل جولات الصراع المتتالية وانعدام الثقة، لكن الأمر في النهاية ليس مستحيلاً.
– قادة ليبيا يمكنهم إيجاد حلول إذا كانوا على استعداد للمحاولة بما في ذلك معايير الترشح للانتخابات.
– من الممكن تفعيل العقوبات تجاه من سيتم تحديدهم كمعرقلين لعملية الانتقال السياسي في ليبيا.
– نحن على استعداد لاستخدام خيار العقوبات إذ اقتضى الأمر.
– حالة عدم الاستقرار في ليبيا خلال السنوات الأخيرة تم استغلالها من الفاعلين الدوليين.
– تم استخدام ليبيا كمسرح لأهداف الآخرين لكن المجتمع الدولي بات متوافقًا ومدركًا أن ليبيا الأكثر استقرارًا ستكون في صالح الجميع.
– قيام المجتمع الدولي بما في وسعه لدعم ليبيا أكثر استقراراً لا يزيل مسؤوليات قادة ليبيا عن مواجهة تحديات البلاد، واستعادة سيادتها.
– مسؤولية دعم حظر الأسلحة تقع على عاتق كل دولة عضو في الأمم المتحدة، ونتوقع من جميع الدول أن تفعل ذلك.
– ينطبق الشيء نفسه على المقاتلين والمرتزقة الأجانب الموجودين في ليبيا، فوجودهم يعد انتهاكاً أيضاً لحظر الأسلحة ونريد إبعادهم، دون إبطاء. #ليبيا_برس (مقابلة صحفية)
2023-01-24 23:52:18
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