مدير معهد الولايات المتحدة للسلام إيلي أبوعون: ظهور سيف الإسلام القذافي كمرشح لل

مدير معهد الولايات المتحدة للسلام إيلي أبوعون: ظهور سيف الإسلام القذافي كمرشح للرئاسة أعاق تنظيم الانتخابات وعقد المشهد.

– هناك عوامل أخرى أعاقت تنظيم الانتخابات في #ليبيا من بينها قرار الدبيبة بالترشح للانتخابات.

– زيارة مدير المخابرات الأمريكية لليبيا سببها معالجة قضية تسليم بوعجيلة مسعود والوجود الروسي في ليبيا

– الوجود الروسي في ليبيا يعتبر مصدر قلق لـ #الولايات_المتحدة.

– يجب أن ينظر في مسألة الاختصاص القضائي في تحقيقات الفساد بليبيا والقدرة على إجراء عملية عادلة.

– يجب التأكد من أن جميع المتورطين في الممارسات الخاطئة التي تريد أي دولة التحقيق فيها يمكن أن يخضعوا للمساءلة القانونية.

– سيستمر استخدام الموارد الطبيعية الليبية من قبل مختلف القوى الوطنية والإقليمية والدولية كوسيلة ضغط في الصراع المستمر.

– ليبيا تمر بكثير من المصاعب والنزاعات بالإضافة لحالة الاستياء في الشرق والجنوب والفراغ السياسي والتنافس الشرس من القوى الإقليمية والدولية. #ليبيا_برس

2023-01-25 00:14:34

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