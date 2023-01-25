فرحات بن قدارة: التعيين حق للجميع من خريجي التخصصات النفطية، وقد يصل عدد من سيتم تعيينهم لأكثر من 10 آلاف شخص.

ــ سيتم توزيعهم وفق التوزيع الجغرافي، بحيث يكون 23% من #طرابلس و18% منهم من #بنغازي و11% من الهلال النفطي، و10% من الجنوب و6% من #الزاوية و4% من #طبرق.

ــ مجموعة من الأعيان قالوا لي إنهم يريدون حصة في إدارة شركات النفط، وقلت لهم إن هذا الأمر غير مقبول تمامًا.

ــ إدارة الشركات لن يتم تغييرها إلا حسب الكفاءة وبطريقة شفافة، ولا يجوز تعيين رؤساء شركات على حسب المناطق أو الأعيان أو القبائل. #ليبيا_برس (لقاء تليفزيوني)

2023-01-25 01:58:56

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