نشر المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي نشرة درجات الحرارة المتوقعة في ليبيا اليوم الاربعاء الموافق 25-01-2023م .
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ليبيا مباشر
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