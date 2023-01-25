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ضبط 3 شباب حاولوا خطف امرأة في #البيضاء

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر| ضبط 3 شباب حاولوا خطف امرأة في #البيضاء وبحوزتهم مواد منشطة ومخدرة. #ليبيا

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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