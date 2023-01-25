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قالت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، إن التغيير في أي مقعد الآن من

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قالت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، إن التغيير في أي مقعد الآن من غير المرجح أن يحل هذه المشكلات، بل سيزيد من تعقيد الوضع في ليبيا، مقترحة إيجاد حل وسط بين جميع الأطراف، مع التركيز على مستقبل ليبيا، وليس حاضرها فقط، وقالت “أعلم أن هذا صعب في ظل جولات الصراع المتتالية وانعدام الثقة، لكن الأمر في النهاية ليس مستحيلاً”.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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