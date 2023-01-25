مداهمة منزل تمارس فيه الرذيلة وتعاطي المخدرات في بنغازي

“قسم التحريات العامة” يداهم منزلاً متكون من ثلاثة طوابق بمنطقة الوحيشي تمارس فيه الأعمال المُنافية للأداب وتعاطي المخدرات من قبل أشخاص من الجنسية المصرية ويلقي القبض على 13 إمرأة و5رجال….

إستجابة لشكاوى المواطنين وشكوى المجلس البلدي السلاوي ضد أشخاص من الجنسية المصرية يقطنون بمنزل من ثلاثة طوابق بمنطقة الوحيشي خلف نادي السواعد وأفادوا بتردد أشخاص من خارج المنزل من بينهم نساء وأن لديهم إشتباه بالمنزل بأنه يستعمل في الاعمال المنافية للآداب وتعاطي الخمور وعلى الفور أصدر السيد رئيس قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي تعليماته بضبط كل من في المنزل وعُقب تقنين الإجراءات وأخذ الإذن من النيابة العامة إنطلقت قوة من قسم التحريات العامة إلى منطقة الوحيشي وتم مُداهمة المنزل وضبط 13 إمرأة و5رجال من الجنسية المصرية كانوا في أوضاع مٌخلة بالآداب ويتعاطون المخدرات وتم ضبط مخدرات وأدوات تعاطي المخدرات وتم الإنتقال بهم إلى القسم #وبالإستدلال معهم إعترفوا بإقامة الحفلات داخل المنزل وتعاطي المخدرات وبإمتهان البعض منهم التسول وتم إحالتهم إلى النيابة العامة

#مكتب_الإعلام_الأمني_بنغازي

#مديرية_أمن_بنغازي