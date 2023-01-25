أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، عن انطلاق برنامج العم

أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، عن انطلاق برنامج العمل المشترك لتعزيز قدرات موظفي لجان مجلس النواب ذات الصلة بملف حوكمة الهجرة لهذا العام، ويشمل هذا البرنامج سلسلة من ورش التدريب الواقعي والافتراضي، وبرامج العمل التي تهدف إلى إدارة الموضوعات المتعلقة بالهجرة بجانبها القانوني وغير القانوني بشكل أكثر فعالية يلبي المصالح الوطنية ويحترم الجانب الإنساني والمعايير الدولية.

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