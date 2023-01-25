صور | وزارة الدفاع التركية تنشر صور للجنرال ” عثمان ايتاج ” قائد القوات التركية بالمنطقة الغربية يتفقد الجنود الأتراك على متن الفرقاطة التركية ” TCG GEMLIK ” بقاعدة الخمس البحرية الواقعة تحت سيطرتهم مؤكدة استمرار وجودهم في #ليبيا. #المرصد
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ليبيا مباشر
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