عضو مجلس الدولة الاستشاري ماجدة الفلاح: أقترح أن يكون هناك ملتقى حوار يُمثل فيه النواب والدولة بالإضافة إلى قوى أخرى.

– هذا المُلتقى يُناط به وضع خارطة طريق للمرحلة القادمة بما فيها الميثاق وطني والقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

– عقيلة تنصل من أي اتفاقات أو تعهدات تمّت بينه وبين المشري ما يرجعهم إلى المربع الأول.

– لا علم لي بأي دعوة وجهت إلى لجنة المسار الدستوري ولم يُعلَن في مجلس الدولة عن استئناف المشاورات.

– المجلسين استنفدا الوقت الممنوح لهما خاصة بعد تصريحات عقيلة. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-25 14:23:51

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