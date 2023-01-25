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قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، عمر النعاس، إن مشروع الدستور جاهز منذ 5

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، عمر النعاس، إن مشروع الدستور جاهز منذ 5 سنوات لسماع كلمة الشعب فيه بـ(نعم أو لا)، مشيرا إلى أن الأحزاب تشكلت بإرادة منفردة من أجل الوصول للسلطة ولم ينتخبها الشعب.. في حين أن الشعب انتخب الهيئة التأسيسية ليس من أجل السلطة ولكن من أجل وضع دستور يحكم السلطة ويقيدها وينتج أدوات ومؤسسات لخدمة الشعب.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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