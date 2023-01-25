السفيرة البريطانية لدى #ليبيا كارولين هورندال: لا ننحاز لتيار الإسلام السياسي في ليبيا ونشجع جميع الأطراف على الانخراط في حوار سياسي.

– أرفض الاتهامات بوجود مصالح وأهداف بريطانية تقف خلف تكرار لقاءاتي مع الصديق الكبير.

– المصرف المركزي مؤسسة ليبية مهمة وتضطلع بدور حيوي في استقرار وازدهار ليبيا، ولهذا نحتفظ بعلاقات جيدة معها.

– نعمل أيضًا مع ديوان المحاسبة للتحقيق في قضايا فساد مالي وملاحقة بعض الشخصيات المتورطة واسترجاع الأموال التي هرّبوها.

– في ديسمبر الماضي، وبعد تحقيق دام 7 سنوات، أصدرت المملكة المتحدة إدانات ضد ثلاثة من مديري الصناديق المتهمين بالاحتيال مما أدى إلى خسائر قدرها 8.45 ملايين دولار من صندوق الثروة السيادية الليبي.

– دور ليبيا بات في غاية الأهمية في أسواق الطاقة العالمية وذلك جراء النقص العالمي بسبب الغزو الروسي الغاشم لأوكرانيا.

– دوري كسفيرة هو الاستماع إلى أكبر عدد ممكن من الليبيين، وفهم وجهات نظرهم حتى نتمكن من دعم العملية السياسية.

– هذا يشمل الاجتماع بشيوخ القبائل وأيضاً مجموعات المجتمع المدني والحركات الشبابية، وأنا فخورة بهذه المشاركة. #ليبيا_برس (مقابلة صحفية)

2023-01-25 15:17:17

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