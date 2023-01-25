دعا عضو مجلس النواب، مصباح أوحيدة دومة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدار

دعا عضو مجلس النواب، مصباح أوحيدة دومة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة ومحافظ البنك المركزي الصديق الكبير توضيح الوضع الاقتصادي للبلاد وأين تذهب إيرادات النفط ولماذا توضع القيود على سعر الصرف؟ مشيرا إلى أن سعر النفط مرتفع والانتاج النفطي في ارتفاع والمعدل العام للأسعار في ارتفاع (التضخم) وسعر الدينار الليبي منخفض أمام العملات الأجنبية.

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