صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية: نجلاء المنقوش حاولت توريط المنفي في خلافات حكومة الدبيبة مع الجامعة العربية.

ــ المنقوش قالت إن المنفي أعرب لدى استقباله وزير الخارجية التونسي عن شكره وتقديره لدعم #تونس جهود حكومة الوحدة، بتولي رئاسة الدورة الحالية للجامعة العربية.

ــ المنقوش نقلت عن المنفي أنه شدد خلال اللقاء على عدم اعترافه بأي تمييز تجاه حقوق وواجبات #ليبيا المشروعة، وأنه أكد رفضه انحياز الجامعة لطرف أو جهة ما.

ــ مسؤول بالمجلس الرئاسي نفى صحة ما نسبته المنقوش إلى المنفي، وأكد أن الأخير نأى بنفسه عن الخلافات بين حكومة الدبيبة، والجامعة العربية.

ــ محاولة المنقوش توريط المنفي في “خلافها المفتعل” مع الجامعة العربية، أمر طبيعي، كونها فشلت في توفير النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب.

ــ البيان الرسمي للمنفي عقب اجتماعه بوزير الخارجية التونسي، خلا من الإشارة لملف الخلاف بين حكومة الدبيبة والجامعة العربية. #ليبيا_برس

2023-01-25 16:03:45

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