عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة، يعقدون اجتماعًا مشتركًا بحضور فوزي النويري، و

عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة، يعقدون اجتماعًا مشتركًا بحضور فوزي النويري، وناجي مختار، ويدعون في بيان لهم، الأمم المتحدة لإيقاف التدخلات الإقليمية والدولية ودعم الحلول الليبية الليبية.

البيان: الوطن يمر بمرحلة مفصلية، وتحتم أن يعمل المجلسان مع كافة الأطراف الفاعلة على اتساع البلاد.

ــ المرحلة الحالية تتطلب شراكة وطنية، ولا يمكن لأي طرف الانفراد بالقرار السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.

ــ على جميع القوى الوطنية، العمل على توحيـد المؤسسات هذا العام، للوصول إلى الانتخابات.

ــ مستمرون في عقد اللقاءات، حتى يتم صياغة خارطة طريق مُحددة، وفق إطار زمني، لتحقيق الهدف المنشود. #ليبيا_برس

2023-01-25 17:00:41

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