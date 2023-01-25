بيان أعضاء من مجلسي النواب والدولة: – ندعو الأمم المتحدة لإيقاف التدخلات الإقلي

بيان أعضاء من مجلسي النواب والدولة:

– ندعو الأمم المتحدة لإيقاف التدخلات الإقليمية والدولية ودعم الحلول الليبية الليبية.

– المرحلة التي يمر بها الوطن مرحلة مفصلية وتحتم أن يعمل المجلسان مع كافة الأطراف الفاعلة على اتساع البلاد

– ما تمر به بلادنا لا يمكن تحميل المسؤولية فيه للمجلسين فقط

– المرحلة الحالية تتطلب شراكـة وطنية ولا يمكن لأي طرف الانفراد بالقرار السياسي أو الاقتصادي أو الأمني

– نهيب بجميع القوى الوطنية للعمل على توحيـد المؤسسات هذا العام للوصـول إلى الانتخابات.

#ليبيا_24

2023-01-25 16:45:08

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