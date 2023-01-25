بنغازي.. القبض على شخص متهم بقتـل مواطن عمداً بمنطقة الكيش وهارب من مؤسسة الإصلاح والتأهيل مُنذ العام 2013

“قسم البحث الجنائي” يُلقي القبض على شخص متهم بقتل مواطن عمداً بمنطقة الكيش وهارب من مؤسسة الإصلاح والتأهيل مُنذ العام 2013…

في إطار الخُطة الموضوعة من قبل السيد رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي #اللواء_سليمان_بوشيبة لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون وعُقب ورود معلومات عن أحد الأشخاص قام بقتل مواطن عمداً بواسطة سلاح ناري بمنطقة الكيش عام 2012 وتمكن من الهرب من مؤسسة الإصلاح والتأهيل عام 2013 حيث أفادت التحريات بتجواله وتردده على أكثر من مكان بالمدينة وتم رصد تحركاته من قبل أعضاء التحريات وإعداد كمين محكم له بمنطقة الصابري وتم ضبطه والإنتقال به إلى القسم #وبالإستدلال معه تبين انه يُدعى ص.م.س من مواليد 1960وتم إحالته إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل …. مكتب_الإعلام_الأمني_بنغازي

#مديرية_أمن_بنغازي.