عضو مجلس الدولة الاستشاري، إدريس بوفايد: عقيلة انقلب على اتفاقه مع المشري، الذي أعلناه سابقًا من #القاهرة.

ــ عقيلة رجع بنا إلى المربع الأول، عندما نفى كل ما اتفق عليه مع المشري.

ــ عقيلة مُتذبذب، فتارة يتحدث عن القاعدة الدستورية التي تفاوضت حولها لجنة المسار الدستوري في اجتماعات القاهرة، وتارة أخرى عن اعتماد الإعلان الدستوري كقاعدة انتخابية.

ــ حديث عقيلة لا ينبئ بخير، وأسهم في تعميق أزمة الثقة بين المجلسين، واستبعاد أي توافق قريب.

ــ ما اتفق عليه عقيلة والمشري، أساس دستوري يتكون من 66 مادة، ويختلف تمامًا عمّا اتفقت عليه لجنة المسار الدستوري في القاهرة.

ــ عقيلة تنصّل من اتفاقه مع المشري في القاهرة، قد يكون بسبب ضغوط تعرّض لها، ومن المُرجح زيادة تأزم الوضع بخصوص الانتخابات وكل القضايا العالقة.

ــ لجنة المسار الدستوري بمجلس الدولة، لم توافق حتى الآن على دعوة مجلس النواب، لاستئناف المشاورات حول القاعدة الدستورية للانتخابات، بسبب مراوغة وعدم جدية عقيلة.

ــ ذلك لا يُعَدّ رفضًا لمبدأ الحوار، بل بسبب تقلّب آراء عقيلة وتصريحاته. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-25 18:33:36

1674671616