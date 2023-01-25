عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة منى كوكلة: – لجنة المناصب السيادية اجتمع

عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة منى كوكلة:

– لجنة المناصب السيادية اجتمعت امس الثلاثاء برئاسة مجلس الدولة المتمثلة في خالد المشري والنائبان بخصوص الفرز النهائي للجنة والنظر في الطعون السابقة فقط.

– اليوم الأربعاء سنقدم النتائج لرئاسة المجلس، وسيتم نشرها عبر الصفحة الرسمية لمجلس الدولة ايضاً، ونمرر خلال الجلسة القادمة الاسماء المطروحة والتي حازت على الفوز وأجزيت في المناصب السيادية الخاصة بالمجلس الأعلى للدولة، ومن ضمنهم نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ووكيل مكافحة الفساد ووكيل الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة.

– ستعرض الاسماء في القاعة على الأعضاء وتكون موجودة عند كل عضو، ومن ثم نعلن في جلسة رسمية النتائج والملفات التي سيتم احالتها لمجلس النواب لاعتمادها.

– لا صحة للأخبار المتداولة التي تفيد بفرض اسماً او شخصاً بعينه بديلاً عن عماد السائح كرئيس المفوضية العليا للانتخابات ، ومنصب المفوضية لم نتطرق للحديث عنه ، وسيكون بعد حسم هذة المناصب.

– هناك توافق كبير بين أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة بخصوص المناصب السيادية، وهناك نية صادقة لإجتياز هذة المرحلة بداية من المناصب السيادية ومروراً بالقاعدة الدستورية ومن ثم الحكومة.

#ليبيا_24

2023-01-25 19:02:04

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