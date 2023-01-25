وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي:

– نعمل على إعداد مهمة إلى ليبيا، بشأن ملف الهجرة.

– أجريت اليوم محادثة أولية مع نظيري السويدي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وقد انطوى الحوار على آفاق جيدة.

– المناقشات تتجه بشكل متزايد نحو مشاطرة قدر أكبر من الواقعية، وتبني خطة عمل يمكن أن تكون أكثر فعالية في مجال تعزيز البعد الخارجي لعمل الاتحاد الأوروبي حول قضايا الهجرة.

– الرئاسة الأوروبية الدورية، أعربت عن أملها بأن تسفر ولايتها عن نتائج ملموسة بشأن خطة العمل الخاصة بشمال إفريقيا.

#ليبيا_24وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي:

– نعمل على إعداد مهمة إلى ليبيا، بشأن ملف الهجرة.

– أجريت اليوم محادثة أولية مع نظيري السويدي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وقد انطوى الحوار على آفاق جيدة.

– المناقشات تتجه بشكل متزايد نحو مشاطرة قدر أكبر من الواقعية، وتبني خطة عمل يمكن أن تكون أكثر فعالية في مجال تعزيز البعد الخارجي لعمل الاتحاد الأوروبي حول قضايا الهجرة.

– الرئاسة الأوروبية الدورية، أعربت عن أملها بأن تسفر ولايتها عن نتائج ملموسة بشأن خطة العمل الخاصة بشمال إفريقيا.

#ليبيا_24

2023-01-25 19:55:06

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