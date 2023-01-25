ضبط شاب قدم بلاغ كاذب وإختلق تعرضه لجريمة سرقة بالإكراه في حي الاندلس

تمكن أعضاء التحري والتحقيقات بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية من ضبط المدعو ” م . ي . ب ” وإبن ” ع . م “مواليد 2002 مقيم بمنطقة حي الاندلس قام بإختلاق جريمة سرقة بإلاكراه وأدلى بشكوى وبلاغ كاذب بعدما أستعار دراجة نارية من صديقه للأستعمال المؤقت حيث سؤلت له نفسه الأستحواذ عليها وتقدم ببلاغ كاذب وأدعى أنه تعرض للسرقة بإلأكراه من قبل أشخاص مجهولين، مكتب التحري والتحقيقات بجهاز الأمن العام أخذ البلاغ بكل جدية وبالتحري وجمع المعلومات تبين أن المبلغ هو من سرق الدراجة النارية وأن البلاغ الذي تقدم به أمام مركز شرطة غوط الشعال عبارة عن بلاغ كاذب وقد تم إسترجاع الدراجة النارية التي أخفاها عند صديقه الأخر، أتخذت الأجراءت القانونية وتم إحالته إلى النيابة العامة من حيث الأختصاص بتهمة خيانة الأمانة + إختلاق الجريمة والسرقة.

‎#مكتب_العلاقات_والاعلام

‎#جهاز_الأمن_العام_والتمركزات_الأمنية