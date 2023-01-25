خبر | وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة تعلن البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من خطتها لضبط الأمن بـ #طرابلس و تنفيذها حملة أمنية موسعة داخل المدينة لضبط المركبات الآلية التي لا تحمل لوحات معدنية و معتمة الزجاج و غير مستوفية الإجراءات القانونية بما في ذلك التابعة للقطاعات العامة والأجهزة ” الأمنية و العسكرية “. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)