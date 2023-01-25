خبر | وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة تعلن البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من خطتها لضبط الأمن بـ #طرابلس و تنفيذها حملة أمنية موسعة داخل المدينة لضبط المركبات الآلية التي لا تحمل لوحات معدنية و معتمة الزجاج و غير مستوفية الإجراءات القانونية بما في ذلك التابعة للقطاعات العامة والأجهزة ” الأمنية و العسكرية “. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
معدل البطالة من الكتلة العاملة في البلدان المغاربية. #الحدث_الليبي معدل البطال
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
القبض على تاجر مخدرات بحوزته ما يقارب 16 ألف قرص مخدر في منطقة غوط الشعال #بواب
تم النشر منذُ 19 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، تتوجه إلى ليبيا السبت القادم، في زيارة رسمية ي
تم النشر منذُ 23 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
وثائق|| من إخطار أسامة حماد وزير المالية والتخطيط بحكومة باشاغا الموازية للمؤسسة
تم النشر منذُ 29 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا برس
أضف تعليقـك