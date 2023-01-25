تجمع معلمي مهجّري المنطقة الشرقية: – حكومة الدبيبة صرفت 127 مليارا وعجزت عن إعا

تجمع معلمي مهجّري المنطقة الشرقية:

– حكومة الدبيبة صرفت 127 مليارا وعجزت عن إعانة مواطنيها الأطفال من أسر المهجرين من بنغازي والمنطقة الشرقية

– نحمل حكومة الدبيبة المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية تجاه أُسر المهجرين الذين يعاملون كمواطنين درجة ثانية

– نطالب بصرف ودائع مالية قابلة للترجيع لأُسَر المهجرين من ميزانية الطوارئ ليتمكنوا من العيش بأبسط الأساسيات

– كل الاقتراحات والحلول قُدمت لحكومتكم واطلعتم عليها وكان مصيرها النسيان أو التناسي وحتى الحل الوحيد بقرار مستعجل بمنحة بدل الإيجار لم يصرف منها إلا جزء من القيمة

#ليبيا_24





2023-01-25 21:43:52

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