المشري: مستعد للقاء عقيلة في أي وقت شرط توثيق أي اتفاق وتوقيعه. – كلما سرنا خطو

المشري: مستعد للقاء عقيلة في أي وقت شرط توثيق أي اتفاق وتوقيعه.

– كلما سرنا خطوة للأمام في مشاوراتنا نرجع خطوتين والنتائج في المحصلة سالبة.

– أيدينا ما زالت ممدودة للحوار لكن ثمة من يتراجع في كل مرة عن الاتفاق.

– أعلنت منذ خطابي الأول بعد انتخابي عن استعدادي للذهاب إلى طبرق ولقاء عقيلة صالح.

– أصريت في آخر لقاء مع عقيلة صالح على ان تكون اي تفاهمات بيننا مكتوبة وموقعة.

– عقيلة صالح عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات بيننا لكن هناك نسخة منها لدى الوسطاء الاقليميين.

– حديث عقيلة أمام النواب مختلف عما اتفقنا عليه بتأثير رفض بعض الاعضاء.

– عقيلة تعرض لضغوط بعد عودته من القاهرة ويجب على صاحب الفكرة الدفاع عنها.

– ما يحدث من تراجع عن الاتفاقات التي نصل إليها ناتج عن ضغوط كبيرة محلية ودولية. #ليبيا_برس (لقاء تلفزيوني)

2023-01-25 23:18:25

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