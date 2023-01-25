رئيس مجلس الدولة خالد المشري: – هناك شعور عام الآن للوصول إلى حل من خلال تنازل

رئيس مجلس الدولة خالد المشري:
– هناك شعور عام الآن للوصول إلى حل من خلال تنازلات الأطراف
– القواعد الدستورية تضع الإطار العام والقوانين هي التي تحدد التفاصيل
– القوانين الانتخابية عندنا جاهزة وننتظر توافق مجلس النواب
– أطراف دولية ومحلية وإقليمية تعرقل حل الأزمة في ليبيا
– مقترح مجلس الدولة إضافة 40 مقعد جديد للبرلمان من المناطق المتضررة من القانون السابق
– المتقدم لانتخابات الرئيس لا بد أن يستقيل وهي مسألة اتفاق مع المستشار صالح
– المادة 31 من مشروع الوثيقة راتب عضو مجلس النواب والشيوخ هي 24 ألف دينار
– مشروع الوثيقة تمنح رئيس الدولة المنتخب صلاحيات القائد الأعلى للجيش وتشكيل حكومة
– الوثيقة لم تترك للمجلسين أو أحدهما إمكانية عدم الحل ولذلك فهي تمنح الرئيس بعض الصلاحيات لحلهما
#ليبيا_24
2023-01-25 23:40:38
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