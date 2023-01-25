المشري: إما الاستفتاء على الدستور أو إقرار قاعدة دستورية دون طرحها للاستفتاء.

– لا حاجة لوثيقة دستورية جديدة ويكفي تغيير الباب الثالث من الإعلان الدستوري الخاص بانتخاب الرئيس وصلاحياته.

– وثيقة اتفاقنا في القاهرة مكونة من 63 بندًا بعد حذف ثلاثة مكررة في الإعلان الدستوري.

– ثمّة أكثر من جهة ضامنة لاتفاق القاهرة والكشف عنها سيكون لاحقًا للتاريخ فقط.

– لم أوقع على الوثيقة الدستورية في مخرجات اتفاق القاهرة.

– البعثة الأممية لن تستطيع حل أزمة القاعدة الدستورية.

– القرار الدستوري أو أي قانون يتألف من جزء منشئ يكون بالشراكة بين الدولة والنواب وجزء كاشف خاص بالنواب فقط.

– مجلس الشيوخ أثار خلافًا جديدًا من حيث نسب التوزيع بين السكان والتساوي في عدد المقاعد بين محافظات ليبيا سيخلق خللاً.

– بحسب الاتفاق السياسي مجلس الدولة لا يملك الحق بإصدار أي وثيقة دستورية وكذلك النواب لا يحق له إصدارها منفردًا.

– الإعلان الدستوري الذي نملكه لا ينص على شروط انتخاب الرئيس وفيه الجسم التشريعي من غرفة واحدة .

– نحتاج لمواد جديدة تنظم العمل بين غرفتي الجسم التشريعي وعمل الرئيس وعلاقته بهما.

– نقاط النزاع ليست بين مجلسي النواب والدولة بل بين تيارين سياسيين.

– الوثيقة الدستورية عرضت على مجلس الدولة في جلسة تشاورية ولم يتخذ قرارا.

– حجم الضغط الممارس على المجلسين كبير ولا بد أن نصل معها إلى حل. #ليبيا_برس (لقاء تلفزيوني)

2023-01-26 00:05:11

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