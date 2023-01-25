صور | عبد الشفيع الجويفي وزير الرياضة بحكومة الدبيبة و محمد حمودة الناطق باسم حك

صور | عبد الشفيع الجويفي وزير الرياضة بحكومة الدبيبة و محمد حمودة الناطق باسم حكومة الدبيبة يناقشان دعم المنتخب الوطني من أجل النهوض بالرياضة و تحريك عجلة لعبة الرقبي في #ليبيا و قد أكد حمودة على جهود الوزير و حرصه الدائم في مناقشة الصعوبات الرياضية. #المرصد (وزارة الرياضة)
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ليبيا مباشر
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