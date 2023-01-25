المشري: حفتر هو الوحيد الذي يستطيع منع اجراء الانتخابات في #ليبيا. – المتقدم لا

المشري: حفتر هو الوحيد الذي يستطيع منع اجراء الانتخابات في #ليبيا.

– المتقدم لانتخابات الرئيس لا بد أن يستقيل وهي مسألة اتفاق مع عقيلة.

– لن أترشح إلى أي منصب حكومي وسأقدم استقالتي فور حل الخلاف القاعدة الدستورية.

– أزمة الثقة تقف أمام مسار الوفاق بين مجلسي النواب والدولة، ولن أمضي بأي خطوة سياسية جديدة بدون اتفاق.

– مشروع الوثيقة يمنح رئيس الدولة المنتخب صلاحيات القائد الأعلى للجيش وتشكيل حكومة.

– الوثيقة لم تترك للمجلسين أو أحدهما إمكانية عدم الحل ولذلك فهي تمنح الرئيس بعض الصلاحيات لحلهما

– هناك شعور عام الآن للوصول إلى حل من خلال تنازلات الأطراف.

– التباعد مع مجلس النواب محصور في نقطة أو اثنتين وهي نقاط مهمة وجدلية.

– حسم خلاف ترشح مزدوجي الجنسية ليس محل توافق بين مجلس النواب والدولة. #ليبيا_برس (لقاء تلفزيوني)

2023-01-26 01:19:06

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