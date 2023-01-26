صور | مديرية أمن #صبراتة تضبط مواطن هرب أكثر من 80 علبة جعة ” بيرة ” من #تونس في درج السيارة بعد ان قام بتوسعته عبر ازالة اجزاء من ” الطبلون ” مشيرة لاكتشافها الكمية عند استيقافه و مطالبته بإبراز أوراقه إلا أنه رفض فتح الدرج بحجة انه لا يُفتح . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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