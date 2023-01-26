المشري: إذا قبل مجلس الدولة الوثيقة الدستورية فلا مانع لدي. – القوانين الانتخاب

المشري: إذا قبل مجلس الدولة الوثيقة الدستورية فلا مانع لدي.

– القوانين الانتخابية جاهزة عندنا وننتظر توافق مجلس النواب.

– قوانين الانتخابات نمطية وشروط الترشح وتوزيع المقاعد تستغرق وقتًا.

– القواعد الدستورية تضع الإطار العام والقوانين هي التي تحدد التفاصيل.

– المادة 31 من مشروع الوثيقة ذكرت أن راتب عضو مجلس النواب والشيوخ هي 24 ألف دينار.

– توزيع السلطة في الوثيقة الدستورية يوازن بين مجلس الأمة والرئيس والقضاء.

– الوثيقة الدستورية تحقق التوازن لكن الثقة مفقودة بين الأطراف السياسية.

– وثيقة القاهرة تنهي الأجسام السياسية في السلطتين التنفيذية والتشريعية.

– لا بد من جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية بحسب الوثيقة.

– اللجنة المشتركة الجديدة المتخصصة بتعديل القوانين تتضمن 6 أعضاء.

– مقترح مجلس الدولة إضافة 40 مقعد جديد للبرلمان من المناطق المتضررة من القانون السابق. #ليبيا_برس (لقاء تلفزيوني)

2023-01-26 01:51:18

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