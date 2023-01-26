عميد بلدية #أوباري أحمد ماتكو: حكومة الدبيبة تتحمل مسؤولية عودة أزمة الوقود بالج

عميد بلدية #أوباري أحمد ماتكو: حكومة الدبيبة تتحمل مسؤولية عودة أزمة الوقود بالجنوب.

– أزمة الوقود في أوباري خاصةً والمنطقة الجنوبية عامة تفاقمت بشكل غير مسبوق.

– الأزمة عادت بعد فترة من انفراجها عقب حادثة انفجار صهريج #بنت_بية.

– نطالب الحكومة بوضع حلول نهائية ولا نريد حلولا مؤقتة.

– الحكومة هي المسؤولة عن توفير الوقود ووضع حدّ لتهريبه ومعاقبة تجّاره في السوق السّوداء لأن البلديات ليس لها القدرة على مواجهتهم.

– الجهات الأمنية التي تقوم بتوزيع الوقود لم تشرك البلديات في آلية التوزيع، وهو ما ساهم باستمرار الخلل في وصول وتوزيع الكميات المخصّصة لها. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-26 09:28:31

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