عميد بلدية #أوباري أحمد ماتكو: حكومة الدبيبة تتحمل مسؤولية عودة أزمة الوقود بالج

عميد بلدية #أوباري أحمد ماتكو: حكومة الدبيبة تتحمل مسؤولية عودة أزمة الوقود بالجنوب.
– أزمة الوقود في أوباري خاصةً والمنطقة الجنوبية عامة تفاقمت بشكل غير مسبوق.
– الأزمة عادت بعد فترة من انفراجها عقب حادثة انفجار صهريج #بنت_بية.
– نطالب الحكومة بوضع حلول نهائية ولا نريد حلولا مؤقتة.
– الحكومة هي المسؤولة عن توفير الوقود ووضع حدّ لتهريبه ومعاقبة تجّاره في السوق السّوداء لأن البلديات ليس لها القدرة على مواجهتهم.
– الجهات الأمنية التي تقوم بتوزيع الوقود لم تشرك البلديات في آلية التوزيع، وهو ما ساهم باستمرار الخلل في وصول وتوزيع الكميات المخصّصة لها. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)
2023-01-26 09:28:31
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