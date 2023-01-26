المبعوث الأممي، عبدالله باثيلي، من #الجزائر: لابد من اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجاوز المأزق السياسي في #ليبيا، من خلال الانتخابات.

ــ الرئيس الجزائري أكد على أهمية أن تكون الانتخابات شاملة وشفافة وآمنة، وشدد على ضرورة توفير الظروف الملائمة لإجرائها بنجاح.

ــ الرئيس الجزائري أكد أن الاستقرار في ليبيا هو حاجة إقليمية لجميع البلدان، وخاصة تلك التي تقع في الجوار.

ــ أطالب دول الجوار بمساعدة الأطراف الليبية، وتمكينهم من إيجاد سبل الحوار لتجاوز الأزمة التي طال أمدها لأكثر من 10 سنوات.

ــ الليبيون سيستمعون للجارة الجزائر التي تُعد بلدًا متأثرًا بتداعيات الأزمة الليبية. #ليبيا_برس

2023-01-26 10:54:27

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