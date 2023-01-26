الإخواني خالد المشري، يشن هجومًا حادًا على عماد السائح، رئيس المفوضية العليا للا

الإخواني خالد المشري، يشن هجومًا حادًا على عماد السائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات.

ــ المشري: القائم على مفوضية الانتخابات، شخص غير شرعي وعليه طعن من المحكمة على تولي منصبه، ولابد من إصلاح الأمر.

ــ كل الحكومات المتعاقبة وأصحاب المناصب السيادية وبعض الأطراف الإقليمية والدولية يخشون من أي تقارب من مجلسي النواب والدولة.

ــ نقاط الخلاف الظاهرة بين المجلسين هي نقطة أو نقطتين، لكن هناك نقاط خلاف أكثر ويمكنها تفجير الوضع.

ــ هناك أعضاء في المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة لديهم جنسيتين، وعلى رأسهم محمد المنفي الذي لم يؤكد أو ينفي هذا الأمر.

ــ لا توجد ما تُسمى وثيقة دستورية يتم الاستفتاء عليها كما يقول عقيلة صالح، فنحن لدينا مشروع دستور كتبته هيئة منتخبة يمكن الاستفتاء عليه. #ليبيا_برس (مقابلة تليفزيونية)

2023-01-26 12:03:44

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