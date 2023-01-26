توفيق الشهيبي رئيس تحالف القوى الوطنية: تحركات واشنطن الأخيرة بإيجاد تقارب بين ح

توفيق الشهيبي رئيس تحالف القوى الوطنية: تحركات واشنطن الأخيرة بإيجاد تقارب بين حفتر والدبيبة تستهدف تحقيق مصالح أمريكية ولا تتعلق بملفات الأزمة السياسية.

– الأميركيون رصدوا تشبث الدبيبة بالبقاء في السلطة وموافقته على تقديم التنازلات في سبيل ذلك.

– الأمريكيون تطلعوا أيضًا لإمكانية وجود رغبة من قبل حفتر للتنسيق معهم أو عدم ممانعته ذلك من خلال قبول التقارب مع الدبيبة.

– حفتر والدبيبة سيشكلان معًا قوة تتمكن واشنطن من توظيفها لاقتلاع أو محاصرة الوجود الروسي في ليبيا ومنها لبقية دول القارة الأفريقية.

– رئيس المخابرات التركية استطاع جمع الدبيبة والمشري في لقاء واحد رغم خصومتهما السياسية المعروفة. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-26 12:48:04

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