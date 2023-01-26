عضو مجلس النواب عبد السلام نصية: كل السيناريوهات مفتوحة ما بين الاعتماد على حفتر والدبيبة أو التقارب بين النواب والدولة.

– جميع هذه السيناريوهات تلتقي في نقاط خلافية لا بد من حسمها والتوافق عليها أولاً.

– المشكلة ليست خلافًا بين المجلسين أو بين شخصية ليبية وأخرى.

– الأزمة تكمن في صعوبة التوافق حول النقاط الخلافية مثل؛ انتخاب الرئيس، والسلاح، وإدارة أموال النفط، وخروج القوات الأجنبية.

– إذا حدث توافق حول هذه القضايا فإن توقيع أي اتفاق ليس مشكلة إذا تم من هذه الأطراف أو تلك. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-26 13:43:22

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